Totti, il cugino a pranzo con Ilary. Francesco tradito da "Pisolo": lui e Angelo cresciuti insieme, poi la rottura

Da piccoli Francesco e Angelo erano inseparabili. Un trio inossidabile, insieme anche a Giancarlo (Pantano). Tanto da avere anche un attore a testa per la serie tv "Speravo de morì prima". Quest'ultimo è rimasto vicino a Totti, che gli ha dato un ruolo nella sua agenzia CT10. Angelo Marrozzini invece, soprannominato "Pisolo", con Totti non ha più rapporti. Ma domenica è stato invitato al pranzo di famiglia organizzato da Ilary Blasi. Un "tradimento" in piena regola, che avrebbe fatto infuriare l'ex calciatore.

Marrozzini, a pranzo con Ilary

Angelo Marrozzini ha sempre avuto un rapporto stretto con la famiglia Totti-Blasi, tanto da essere stato uno dei testimoni di nozze. Poi, quando il matrimonio è finito, anche i rapporti tra Francesco e il cugino si sono deteriorati. Il motivo non è chiaro, ma ciò che è certo è che tra i due al momento non corre buon sangue. Angelo Marrozzini è però rimasto legato a Ilary, tanto da partecipare al pranzo di famiglia organizzato dalla showgirl. Presenti al pranzo anche la sorella di Ilary, Silvia, il cognato Ivan Peruch, lo zio Stefano Serafini, Chanel e la piccola Isabel.

Chi è Angelo Marrozzini

Angelo Marrozzini e Francesco Totti sono cugini di primo grado. Le loro mamme sono sorelle. I due, quasi coetani, hanno fatto insieme asilo, scuole elementari e medie. Il 19 giugno 2005 è stato testimone di nozze di Francesco. Con lui condivide anche il tatuaggio del gladiatore, impresso sul braccio destro nel 2001, dopo la vittoria dello scudetto della Roma. «A 11 anni se semo dati due pizze, tutta colpa del pallone, poi è finita che ci siamo abbracciati», raccontò un giorno Angelo, in una rara intervista. A lui Totti dedicò il gol numero 200 in carriera. I due sono legati anche per gli affari. Marrozzini è infatti detentore del 5% dello Sporting Club Totti, la squadra della Longarina (il 90 è di Ilary, l’altro 5 del cognato Ivan).

