Totti-Ilary Blasi, «con Noemi Bocchi lui è davvero felice»: lo scoop del paparazzo fa il giro del web

Amore vero (pare) per la neo coppia Totti - Noemi. Sembra procedere a gonfie vele questa relazione super chiacchierata tra l'ex capitano giallorosso e la nuova fiamma Noemi Bocchi. A rivelarlo è Max Scarfone, uno dei re dei paparazzi italiani che al quotidiano Libero Quotidiano rivela alcuni dettagli sulla relazione ormai ufficiale di Francesco Totti con Noemi Bocchi: «Ora lo vedo davvero felice».

Scarfone è stato uno dei primi a fotografare l'ex capitano della Roma con Noemi Bocchi: «Le immagini non mentono, raramente ho trovato Francesco così felice e sereno. Ho delle foto bellissime di Noemi che gioca con Francesco e che fanno capire quanto sia innamorato».

Il lavoro

Max Scarfone racconta la sua esperienza da fotografia: «A volte fare uno scoop è anche questione di fortuna. Le immagini della festa a Santa Severa al ristorante sono frutto di appostamenti e fiuto. Io seguivo Noemi e vidi che lei, uscita di casa in macchina, la mise in un garage; poco dopo dallo stesso posto uscì un Van con i vetri scuri dove c’erano dentro sia Francesco che la sua nuova fidanzata. Così lo seguii e arrivai al ristorante di Santa Severa.

Poi ci fu il secondo scatto al ristorante “Assunta Madre". Ero fuori dalla Rai ad aspettare, assieme ad altri trenta fotografi (e non sto esagerando) l’uscita di Carlotta Mantovan, la moglie del compianto Fabrizio Frizzi, dalla trasmissione “Ballando conle Stelle“. Appena uscita tutti iniziarono a seguirla in moto per vedere dove andava ma, a un certo punto, mi arrivò la soffiata che Francesco e Noemi erano al ristorante, e così deviai facendo il secondo servizio importante su di loro».

