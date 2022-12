Ilary Blasi, Bastian assente al pranzo domenicale in famiglia: l'amore con l'imprenditore prosegue a distanza (per ora)

Per Ilary Blasi non è ancora il momento di svelare il nuovo fidanzato alla famiglia. Bastian, l'uomo che è succeduto a Totti (almeno ufficialmente) nel cuore della conduttrice, per ora resta a distanza. Il bel tedesco con il quale la showgirl è stata paparazzata in settimana, non ha partecipato al pranzo della famiglia Blasi, raccontato su Instagram dai diretti interessati. Per il momento nelle reunion c'è spazio solo per gli intimi.

Ilary e Bastian, nuovo amore

Lo showgirl è stata con la famiglia in un ristorante di Marino, in provincia di Roma. Al suo Bastian, Ilary ha dedicato del tempo esclusivo, anche se con il Natale in arrivo non è escluso che si possa passare alle presentazioni formali. D'altronde, se l'ex signora Totti ha deciso di svelarlo al pubblico (in collaborazione con l'amico Signorini che ha sganciato lo scoop su "Chi"), vuol dire che la realazione è già a buon punto.

Ilary è stata con lui in un hotel esclusivo da 5mila euro a notte e sta prendendo ripetizioni d'inglese per affinare il dialogo. Sui social Bastian per il momento non si svela e resta distante. Profilo chiuso e poche informazioni, ma sarà difficile restare lontano dai riflettori di fianco a una delle stelle più luminose del momento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 17:48

