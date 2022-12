Ilary Blasi, weekend in famiglia: fa i cappelletti a mano con la nonna Marcella, 91 anni

di Redazione web

Ilary Blasi in una inedita veste di cuoca. La bionda (quasi) ex moglie di Francesco Totti si è data alla cucina insieme alla nonna Marcella, 91 anni e tanta energia. Dopo l'ultimo weekend trascorso con la nuova fiamma Bastian, la Blasi ha messo per un attimo da parte lo sfarzo (i piccioncini hanno soggiornato in un hotel da 1600 euro a notte) per dedicarsi ai piaceri della tavola in famiglia.

I cappelletti della nonna

Uova, farina, noce moscata. Mentre la nonna Marcella è addetta ad impastare la pasta, la nipotina Ilary si dedica al ripieno di carne e uova. Per poi passare alla chiusura dei cappelletti che la vede particolarmente concentrata. Che Ilary abbia preso ripetizioni per poi riproporre il piatto tradizionale al suo Bastian?

La storia con Bastian

La relazione tra i due è ormai stata sdoganata dal settimanale Chi?, che ha pubblicato le foto di Ilary Blasi e Bastian, l'imprenditore tedesco che ha scacciato dal cuore della conduttrice l'ex Francesco Totti. I due sono stati beccati in aeroporto a Zurigo, di ritorno da un romantico weekend al The Dolder Grand hotel.

