Elisabetta Canalis e le trasparenze da capogiro: la tuta in pizzo (total body) è il nuovo trend che fa impazzire i fan

Elisabetta Canalis non smette mai di stupire: con i suoi look alternativi e sempre sulla scia delle nuove tendenze, la showgirl è riuscita ancora una volta ad infiammare i social.

Firmata Calzedonia, Elisabetta ha sfoggiato un look da vera pantera: tuta total body completamente in pizzo che ha messo in evidenza le forme del suo corpo scolpito.

L'outfit

La showgirl condivide spesso sui social momenti della sua normale quotidianità a Los Angeles dove vive con la figlia Skyler Eva e il marito chirurgo Brian Perri. Non mancano però gli scatti hot e l'ultimo ha lasciato senza parole i fan: Elisabetta Canalis ha indossato una tuta in pizzo per promuovere la nuova collezione di Calzedonia.

La showgirl posa davanti allo specchio di un bagno e indossa la tuta total body totalmente trasparente coperta solo dai fiori ricamati e copre le spalle con una giacca nera. Un'outfit provocante ma per nulla volgare che mette in mostra il corpo sempre in splendida forma grazie agli allenamenti costanti, che Elisabetta mostra spesso sui social.

Non mancano gli apprezzamenti da parte dei follower: «Sei perfetta», scrive qualcuno. «Dove devo firmare per essere come te?», scherza qualcun altro.

