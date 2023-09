Carmen Russo e il ritorno a scuola della figlia Maria: «Farà la prima media, è una grande emozione»

di Redazione web

Settembre è un mese molto temuto dai ragazzi perché ricomincia l'anno scolastico. I figli dei personaggi famosi non fanno eccezione, come ha dichiarato la ballerina Carmen Russo, parlando della figlia Maria di 10 anni che si prepara ad iniziare la prima media.

L'ex concorrente del GfVip ha raccontato come sta vivendo questo momento così delicato con la figlia. Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

Carmen Russo e il rientro a scuola

Carmen Russo ha dichiarato di vivevere in maniera molto serena l'inizio dell'anno scolastico: «Le cose vanno sempre affrontate senza ansia e senza preoccupazione eccessiva. Proprio stamattina mi sono accertata che fossero arrivati tutti i libri che sono più di 20 - racconta la ballerina - poi ci sarà la scelta dello zaino, che deve essere a tre ruote perché ci sono le scale, della divisa e del diario». Per la Russo la «cosa più preoccupante» è ritornare a uno stile di vita da orario scolastico: «La sera bisogna tornare ad andare a letto presto, massimo alle 22 - dice - però devo dire che Maria è una bimba che si gestisce bene a casa, è indipendente e ha già finito tutti i compiti. L'inizio della scuola deve essere una gioia e lei è molto contenta di iniziare la scuola media. Il primo giorno di scuola la accompagneremo, come abbiamo sempre fatto, sia io che mio marito (Enzo Paolo Turchi, ndr).

