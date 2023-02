Gf Vip, guerra tra Pamela Prati e Carmen Russo dietro le quinte: il retroscena svelato da Giovanni Ciacci

di Redazione web

Tra Carmen Russo e Pamela Prati ci sarebbe una guerra in corso. A svelare cosa sta accadendo tra le due showgirl è Giovanni Ciacci che ha rivelato lo scoop durante il collegamento con il GF Vip Party. Durante l'intervento nella trasmissione di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ad alcune confidenze.

Lo scandalo

«Come vi ho detto sempre, ci sono molti più scandali nel parterre di Cinecittà che dentro la casa», ha anticipato spiegando che le due donne sono in lotta: «Che in confronto quella di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi è da dilettanti».

La "guerra"

Le due prime donne del balletto non avrebbero molta simpatia reciproca: «Non vedevo una cosa del genere dai tempi di Bartali e Coppi, perché una non si presenta, l'altra la convoca...». Pare poi che tra le escluse ci sarebbe un'ulteriore guerra: «Ballando solo loro, le altre non ballano più. Quindi è una tragedia nella tragedia».

