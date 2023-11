Elisabetta Gregoraci, crisi con Giulio Fratini? La risposta di lui non lascia dubbi

di Anna Malci

Elisabetta Gregoraci (43 anni) e Giulio Fratini (31 anni) si frequentano da parecchi mesi, ma nelle ultime settimane si erano fate sempre più vive le voci su una presunta crisi tra i due. Dopo la morte di nonna Elisabetta, che quest'estate aveva compiuto ben 102 anni, la conduttrice ha voluto allontanarsi da tutto e da tutti e trascorrere qualche giorno solamente con i suoi affetti più vicini, ovvero suo figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore.

Durante questo momento così difficile e delicato per lei, Giulio Fratini non è apparso in nessuna delle foto, insospettendo i fan.

Elisabetta e Giulio in crisi?

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si vedono insieme già da qualche tempo, nonostante i due abbiano trascorso insieme gran parte dell'estate. Il lutto di Elisabetta è stato sicuramente un momento fragile per lei, ma non ci sono state tracce sui social di Giulio in quei giorni difficili. Cosa sarà successo tra i due? Saranno vere le voci sulla loro rottura o solo una crisi passeggera?

La risposta di Giulio

Giulio Fratini ha voluto rispondere con un post alle voci sulla presunta crisi con Elisabetta Gregoraci. «Summer Untold», una raccolta di scatti di quest'estate in cui spesso appare anche Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci è tornata a casa, alla sua routine quotidiana, con suo figlio Nathan Falco e tanta forza di ricominciare dopo il difficile lutto della nonna.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 16:33

