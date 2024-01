Cinema, la rinascita del 2023: raddoppiati incassi e presenze

di Paolo Travisi

Il cinema italiano è tornato grande: lo dicono i numeri. Nell'anno che abbiamo salutato da pochi giorni, gli incassi sono stati di 495.6 milioni di euro, pari a 70.6 milioni di biglietti venduti, con enormi percentuali di progresso rispetto al 2022: rispettivamente del 61,6% e del 58,6%. Evviva viene da dire, ma bisogna comunque considerare che rispetto all'epoca pre-Covid, quando le piattaforme di streaming erano ancora agli albori del loro potenziali, gli incassi sono scesi del 16,3%.

Oltre i numeri, la sostanza. Paola Cortellesi è la nuova regina del cinema italiano, con quasi 33 milioni di euro per il suo esordio da regista in “C'è ancora domani”. Il secondo incasso dell'anno è il blockbuster “Barbie” di Greta Gerwig, che ha attirato le generazioni di giovani e nostalgici genitori, infine “Oppenheimer” il kolossal di Christopher Nolan da oltre 3 ore di durata, che ha già conquistato i Golden Globe e aumenta le sue chance in vista degli Oscar. Ottima la performance del film d'animazione, “Il ragazzo e l'airone” del maestro giapponese Hayao Miyazaki, che con oltre 4 milioni di euro di incasso è la bella sorpresa d'inizio anno.

Il cinema italiano, inoltre, si solleva dalle ceneri post-Covid, anche grazie al forte recupero nella stagione estiva, da decenni il punto debole negli incassi.

Cosa ha amato di più il pubblico italiano nel 2023? Il cinema di qualità e popolare, ma anche titoli d'autore, storie avvincenti e con grandi tematiche oltre alle commedie. Una nota di merito va alla crescita del pubblico femminile, +77% rispetto al 2022 e delle fasce d'età più alte con gli over 60 che sono aumentati dell'81%, quando nel 2022 hanno fatto fatica a tornare in sala dopo la pandemia. Da sottolineare che nella top ten dei film italiani più visti nel 2023, ci sono ben due film dei Me contro te, la coppia di youtuber adorata dai bambini, ma non è mancato spazio per “Io Capitano” di Matteo Garrone, “Il Sol dell'Avvenire” di Nanni Moretti, “Le otto montagne” con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, e doppietta per il sempre presente Pierfrancesco Favino, in sala con “Comandante” e “L'ultima notte di Amore”. Da sottolineare, invece, una strana tendenza: i maschi under 25 al cinema non vedono film italiani, ad eccezione del fenomeno Me contro te.

