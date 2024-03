«Commenti e contenuti sui social, anche se li eliminate c'è modo di recuperarli: ecco come. Fate attenzione a ciò che postate»

L'avvento dei social ha cambiato profondamente la nostra quotidianità, a partire dal modo di relazionarci e comunicare con gli altri. Si tratta certamente di una differenza di forma, la lettera e l'inchiostro sostituiti da pixel su uno schermo, ma ciò ha causato anche un'altra differenza, più sostanziale: la distanza tra chi dice, mostra o scrive qualcosa e ciò che viene effettivamente comunicato con quel contenuto si è dilatata tanto da rendere semplice rifiutare la responsabilità delle proprie parole o azioni.

Se, poi, ci si accorge del proprio errore, si può sempre cancellare, giusto? Sì e no. Il fatto di saper utilizzare le piattaforme social non vuole dire automaticamente capirne il funzionamento e a molti utenti potrebbe sfuggire il fatto che quasi tutto ciò che viene pubblicato in rete si può recuperare anche se viene eliminato.

Lo ricorda un tiktoker, @srhoe, e mette in guardia sulla necessità di fare attenzione, spiegando con quale mezzo è possibile rintracciare i contenuti che si pensano ormai andati.