«Tenga buoni i suoi figli, disturbano il nostro sonno. Altrimenti...», il vicino manda un biglietto minaccioso alla mamma

Chi non ha figli o bambini piccoli a cui badare non può capire pienamente cosa significhi accontentare le loro richieste, far sì che siano felici e contenti e farli giocare dentro casa quando non hanno la possibilità di uscire o andare al parco giochi. Il quotidiano online The Express ha raccontato la storia di una mamma che ha ricevuto un biglietto minaccioso da parte dei vicini di casa convinti che i suoi bambini fossero davvero troppo rumorosi. La donna sarebbe rimasta molto sorpresa dalla lettera perché, prima d'ora, non le era mai capitato nulla del genere.

Il vicino di casa sottolinea che se i piccoli non si calmeranno, sarà costretto a procedere per vie legali.

La mamma ha pubblicato il biglietto sui social ma ha, poi, cancellato il post nel quale difendeva i suoi bambini.

Il biglietto del vicino di casa

La mamma protagonista della storia raccontata da The Express ha pubblicato (e poi cancellato) il biglietto minatorio ricevuto dai suoi vicini di casa. «Ciao vicina, ti scriviamo per segnalarti che sentiamo i tuoi figli fare rumore dalla mattina alla sera.

Le parole della mamma

Come racconta The Express, la mamma dopo avere letto il biglietto lo ha pubblicato anche sui social e ha scritto: «I miei figli si svegliano alle sette per andare a scuola e alla sera vanno a dormire molto presto. Io cerco di fare del mio meglio ma i bambini devono sfogarsi in qualche modo. Non è vero che fanno sempre rumore, magari capita che se corrono per casa, le assi del pavimento cigolino ma questo è il massimo che succede. Mi dispiace per tutto questo ma noi stiamo cercando di fare del nostro meglio».

