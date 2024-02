«In un centro estetico mi hanno chiesto di dare più di 70 euro di mancia prima di un massaggio. Sono allibita»

di Redazione web

Taylor Stewart è una modella e influencer molto conosciuta sui social, specie su TikTok dove conta più di 100mila follower. La tiktoker statunitense, nel proprio profilo, posta molti contenuti che hanno a che fare con il mondo del beauty, stile di vita sano e viaggi. Uno dei video di Taylor che ha riscosso davvero moltissimo successo tra i suoi fan (quasi sei milioni di visualizzazioni) è quello in cui la 25enne racconta ciò che le è capitato. Si era recata in un centro benessere per un massaggio alla schiena e il proprietario le ha chiesto la mancia prima che la massaggiatrice svolgesse effettivamente il suo lavoro. Ciò che ha fatto innervosire la tiktoker è il fatto che l'uomo abbia specificato la somma: avrebbe voluto che lasciasse una mancia di 80 dollari, più di 70 euro. Ecco cos'è successo.

La vicenda

Taylor Stewart ha pubblicato un video sul proprio profilo TikTok in cui si trova in auto e spiega: «Non mi considero una persona che sta sempre attenta a quanto spende, anzi, mi piace togliermi qualche sfizio, però, non mi piace buttare via il denaro. Quando vado in giro, sono più che felice di dare la mancia, ma ho la sensazione che al giorno d'oggi, alcune persone tendano ad approfittarsene. Sono andata in un centro massaggi per un trattamento alla schiena e dopo essere entrata in cabina ed essermi spogliata, la ragazza è entrata e mi ha dato un foglietto da compilare. Si trattava proprio di una specie di documento relativo alla mancia: mi chiedeva di inserire l'importo che avrei voluto lasciare alla struttura. Sono rimasta un po' sorpresa perché non mi ero nemmeno sistemata sul lettino che già mi chiedevano la mancia. Quindi, ho chiesto spiegazioni alla ragazza che ha detto che è una loro politica interna. Comunque sia, io ho scritto cinque dollari. L'estetista ha portato fuori il bigliettino ed è stata richiamata dal proprietario, è poi rientrata in cabina chiedendomi di rivestirmi per andare a parlare con lui. Ero davvero sorpresa».

Poi, Taylor ha continuato dicendo: «Il signore mi ha detto che la mancia era troppo poca e che una somma buona sarebbe stata di almeno 80 dollari.

La fine della storia

Taylor Stewart ha concluso il suo racconto spiegando: «Dopo avere sentito la sua risposta, mi sono diretta verso la porta e ho fatto per andarmene. Era troppo. Quindi, la ragazza mi ha richiamata dentro, mi ha offerto uno sconto e mi ha tolto la mancia dal conto. Non importa il prezzo finale, so solo che in un posto del genere non ci tornerò più. Ognuno dà ciò che può anche quando si tratta di mance, in fin dei conti, tutti lavoriamo».

