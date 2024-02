«Caramelle, gomme e lecca lecca tra i capelli di una ragazza seduta davanti in aereo: ecco perché l'ha fatto»

di Redazione web

Mai infastidire un altro passeggero quando si è su un volo di linea. Non importa se non si stanno producendo rumori molesti o movimenti fastidiosi, bastano anche delle innocue ciocche di capelli che cadono davanti al piccolo schermo del viaggiatore che si ha dietro. Una tiktoker ha pubblicato un video (diventato virale) su TikTok e X. Il filmato ha ottenuto molto riscontro all'interno delle piattaforme e in tantissimi si sono espressi sul tema. Ecco cos'è successo.

Il video virale

Il video ha come protagoniste due ragazze: la prima è "la carnefice", mentre, la seconda è "la vittima". Le due, presumibilmente, non si conoscevano e stavano viaggiando su un volo di linea per spostarsi da un Paese all'altro degli Stati Uniti. La ragazza con i capelli molto lunghi sedeva davanti a quella con le cuffie e il lecca lecca in bocca. La prima ha spostato la sua corposa chioma davanti allo schermo della ragazza con la caramella, senza rendersi conto che le stesse coprendo del tutto la visuale. Quindi, la seconda ha pensato bene di vendicarsi e, invece, di chiederle gentilmente di spostare i capelli, le ha appiccicato una gomma da masticare tra i capelli.

I commenti social

Il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni e la maggior parte degli utenti hanno condannato il comportamento della viaggiatrice con il lecca lecca. Qualcuno ha scritto: «Di una cattiveria incredibile... avrebbe semplicemente potuto chiederle di spostare i capelli»; «A parte lei che si è impegnata a fare tutto ciò, nemmeno quelli che hanno visto le hanno detto nulla, così come chi filmava»; oppure «Non oso pensare la ragazza quando ha visto la condizione dei suoi capelli».

