«Gli uomini odiano le mie ascelle pelose, ma sono solo invidiosi: alcuni di loro non hanno nemmeno la barba»

Hairy Cherry è un'influencer molto conosciuta sui social, specie su TikTok e Instagram e il motivo è presto detto: non ha paura e nemmeno vergogna di mostrare i suoi lunghi peli sotto alle ascelle. Infatti, la 25enne statunitense è fortemente convinta che la femminilità si possa mostrare anche senza depilarsi. Tuttavia, per il suo aspetto viene spesso attaccata dagli hater che la prendono in giro ma Cherry ha una risposta per tutti, anche per chi la critica duramente.

Le parole di Hairy Cherry

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Hairy Cherry ha raccontato: «Di recente, qualcuno mi ha detto che dovrei vergognarmi per il mio aspetto e tutto ciò che ho fatto, dopo avere letto questo commento, è stata una bella risata. Tantissimi commenti sono negativi e la maggior parte di coloro che mi scrivono sono uomini e non donne. Mi dicono di radermi perché, secondo loro, sono disgustosa, poco igienica o pulita, l'idea che si fanno di me è che io puzzi. Sembra che il fatto di avere i peli sotto le ascelle sia sinonimo di poca pulizia o di odori indesiderati, ma non è così. Quindi, quando leggo questi commenti, io rispondo che sono solo invidiosi, dato che, loro non hanno nemmeno la barba. A volte dico a queste persone di cercare su internet a cosa servono i peli e quanto possono essere utili e tanti di loro mi scrivono nuovamente chiedendomi scusa perché, in realtà, sarebbe meno igienico non farsi la barba.

I commenti social

I video TikTok di Hairy Cherry riscuotono sempre grande successo tra i suoi fan che le lasciano sempre una miriade di commenti. Qualcuno, ad esempio, le ha scritto: «Ti ammiro perché non hai paura di mostrare la tua vera natura» oppure ancora «La gente si scandalizza ancora per due peli... ognuno sarà libero di fare ciò che vuole o no?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 16:28

