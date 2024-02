«Cerco uomini più grandi di me e ricchi, così posso comprarmi tutto ciò che desidero»: l'influencer 24enne svela il suo obiettivo

di Redazione web

Saffron Marie Boswell è un'influencer 24enne originaria di Mayfair, Londra. La ragazza è nota sui social, specie su Instagram e TikTok, perché spesso, tramite post e storie, racconta il suo stile di vita agiato. Saffron è stata molto criticata su Instagram perché i suoi follower sono ben consapevoli che tutto ciò che di materiale riesce a permettersi è solamente perché regalato o acquistato dagli uomini ricchi con i quali intraprende relazioni amorose. L'influencer parla apertamente di questo sui propri canali social e spiega che l'amore sarà anche importante ma vivere una vita agiata e piena di lusso e comfort lo è di più. Ecco che cos'ha rivelato in una recente intervista rilasciata al Daily Star.

Le parole di Saffron Marie Boswell

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Saffron Marie Boswell ha spiegato: «L'amore? Io non mi vergogno a dire che cerco uomini più grandi di me e ricchi, solo perché così posso comprarmi tutto ciò che desidero. Gli uomini "finanziano" la mia vita perché, spesso, mi regalano abiti o accessori costosi. Io condivido sui social la mia esperienza di vita perché penso sia sbagliato giudicarmi a priori e pensare che io sia solamente un'approfittatrice sociale. Io sto solo vivendo la vita e sono felice! Gli uomini che stanno con me, mi accontentano sotto ogni punto di vista e, poi, una delle caratteristiche che rende davvero forte una persona è chiedere direttamente ciò che vuole e io faccio così con i miei partner. Si può uscire con un uomo e non andare oltre un certo limite, però intanto, lui ti avrà portata in un ristorante lussuoso e costoso e io, la maggior parte delle volte, faccio così».

I commenti social

Sotto ai post Instagram o ai video TikTok di Saffron Marie Boswell compaiono sempre moltissimi commenti: alcuni utenti social, infatti, non riescono a spiegarsi come faccia la ragazza a essere così superficiale.

