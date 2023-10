Firenze, parrucchieri non trovano personale: «10 ore al giorno per 1.200 euro, i giovani non vogliono lavorare»

di Redazione web

Spesso si sentono lamentele sul fatto che sia difficile trovare lavoro. Ma capita anche che i datori di lavoro lamentano difficoltà a trovare personale. Prima erano stati i ristoratori a lanciare l’allarme. Poi gli agricoltori e i balneari. Ora anche le vetrine di alcuni saloni: «Cercasi personale», senza trovarlo, denunciano i parrucchieri. Capita a Firenze: più saloni, rivela il Corriere della Sera, non riescono a trovare apprendisti. La risposta che hanno ricevuto i titolari è: «Non vogliamo lavorare 10 ore al giorno per 1.200 euro».

Gli annunci dei saloni di Firenze

I parrucchieri di Firenze parlano di «emergenza personale». Non trovano nuovi dipendenti perché, spiegano, «si tratta di un lavoro duro per cui serve passione e i giovani questa passione non ce l'hanno».

Il punto di vista dei giovani

Ma se queste sono le risposte ricevute, cosa pensano i giovani accusati? Lo stipendio base per un apprendista parrucchiere si aggira sui 1.200 euro netti al mese. «Non vogliamo lavorare 8-10 ore al giorno per 1.200 euro», motivano così i loro "no" i ragazzi e le ragazze che rifiutano di rispondere agli annunci dei datori di lavoro. «Nel corso degli anni lo stipendio può aumentare. Non si può pretendere di cominciare a lavorare e guadagnare quanto un manager», si difendono i titolari. La sintesi? «Bisogna fare gavetta e imparare la professione, ma i giovani piuttosto che aspettare, si licenziano».

