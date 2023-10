Vuole licenziarsi ma ha troppa paura del capo e fa chiamare l'amica al posto suo: la reazione che non ti aspetti

di Redazione Web

Il fenomeno delle "grandi dimissioni", che vede la sua culla negli Stati Uniti, dilaga ormai in tutto l'occidente, compresa l'Italia. Si tratta di una tendenza nata con l'emergenza Covid e il primo lockdown, cresciuta grazie allo smartworking e si è concretizzata in un'ondata di licenziamenti dovuti non solo a motivazioni strettamente economiche (per esempio uno stipendio più alto), ma soprattutto a un cambio di priorità per cui la qualità della vita viene messa al primo posto.

Per questo motivo i giovani (ma non solo) sempre più spesso lasciano il proprio impiego, a volte senza preavviso, o cambiano molti lavori in poco tempo in cerca di quello che possa assicurare loro la vita più felice possibile.

In alcuni casi, però, dire al proprio capo che ci si vuole licenziare può essere "appaltato" a un'amica: è successo a Tatum, una ragazza che in un video su TikTok lascia il lavoro dell'amica al posto suo. La didascalia sul video, infatti, recita: «Quando dai le dimissioni per i tuoi amici perché loro hanno troppa paura di farlo da soli».

@artdecotatum if any of u are scared to quit ur job lmk and my jobless self will do it for u 💋💋 ♬ original sound - tatum!

Le dimissioni per conto terzi. Il video

Il video, che ha raggiunto più di 600mila visualizzazioni, mostra Tatum che prende il telefono e chiama il numero per mettersi in contatto con il manager per cui lavora la sua amica.

Sembra che la responsabile prenda la notizia senza troppi problemi e senza fare alcuna domanda, anche se poco dopo Tatum viene richiamata per sapere se effettivamente volesse lasciare il lavoro e la risposta della ragazza è nuovamente affermativa. Anche gli utenti della piattaforma social commentano con stupore la totale assenza di reazione da parte della manager: «L'hanno presa benissimo», scrive qualcuno, e Tatum risponde: «Si mi aspettavo che mi facessero andare comunque o una cosa simile, non lo so, invece grazie a Dio sono stati carinissimi».

Nei commenti, sorprendentemente, scopriamo che Tatum non è l'unica ad aver lasciato il lavoro per qualcun altro: «Anche io ho chiesto alla mia amica di farlo per me», «Ho fatto chiamare mio padre per lasciare il mio primo lavoro, appena finito il liceo», «Una volta ho chiesto a mia mamma di chiamare per me perché avevo troppa paura», scrivono alcuni utenti.

