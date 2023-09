Laureata di 32 anni lascia il lavoro e apre una gelateria con la mamma: «Mi ha chiesto aiuto, i soldi non fanno la felicità»

di Redazione web

Laurearsi in una delle migliori università al mondo e finire a vendere gelato. Perché no? Annie Park, 32enne laureata ad Harvard con un master in politiche e gestione dell’istruzione, ha scombinato i piani della sua vita dopo una telefonata. Dall'altra parte del telefono c'era la mamma. «Che ne pensi di aprire una gelateria insieme?». Dopo una titubanza iniziale, si è convinta. Adesso non potrebbe essere più felice della sua scelta.

La scelta di Annie

«A dire il vero, all’inizio pensavo: una ‘gelateria?’», ha confessato la 32enne alla Cnbc, svelando la reazione alla proposta della mamma. «Non ne ero molto entusiasta, ma non ho mai avuto dubbi sulla scelta che avrei preso dopo che mi ha chiesto aiuto. Penso che derivi dall’essere figlia unica di una madre single in una famiglia di immigrati», ha spiegato Annie.

Mamma e figlia hanno aperto la gelateria a Bethesda, nel Maryland.

La lezione della mamma

«La mia lezione numero 1 per Annie è stata che la ricchezza materiale non ti dà la felicità», dice la mamma, Sarah. Una lezione che Annie ha assorbito e applicato alla lettera. «Devi fare soldi fino a un certo punto, ma una volta che insegui i soldi, non finisci mai», ha aggiunto la donna.

