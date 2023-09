Ilary Blasi e Chanel Totti, balli sfrenati al concerto di Max Pezzali con Alvin e Cristian Babalus. Ma alla festa manca qualcuno...

di Redazione web

Ilary Blasi ha sfoggiato il suo nuovo look al concerto di Max Pezzali al Circo Massimo, in compagnia della figlia Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus. Mamma e figlia si sono scatenate sulle note dei brani più famosi dell'ex 883 e hanno trascorso un sabato sera in musica e festa.

A sorpresa, tra il pubblico c'era anche Alvin, l'inviato dell'Isola dei Famosi e, la conduttrice non poteva non ballare e cantare a squarciagola con lui "La regola dell'amico", celebre brano di Max Pezzali.

Una notte magica, grazie anche alla presenza delle sorelle di Ilary, Melory Blasi e Silvia Blasi.

Erano presenti proprio tutti, o quasi...

Chanel Totti, Cristian Babalus le regala un anello solitario da sogno. I fan: «Pensate già al matrimonio?»

Ilary Blasi, Isabel Totti alla super scuola internazionale a Roma: quanto costa la retta scolastica

L'unico assente

Al concerto di Max Pezzali c'erano quasi tutti. Ilary Blasi ha trascorso una serata in compagnia della sua famiglia, ma l'unico assente è stato, ancora una volta, Bastian Muller. Che l'imprenditore sia stato troppo impegnato per partecipare al concerto evento al Circo Max?

Ilary non si è fatta fermare dalla sua assenza e si è scatenata sulle note dei brani che l'hanno riportata agli anni '90, insieme alle sue sorelle e alla figlia Chanel. La storia Instagram della conduttrice con la ragazza, mentre si scambiano un tenero bacio sulla guancia ha conquistato proprio tutti. Mamma e figlia avevano anche outfit coordinati per l'evento: canottiera stretta sopra e pantalone largo Adidas sotto per poter ballare ed essere comode, rimanendo alla moda.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA