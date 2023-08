Ilary Blasi, Isabel Totti alla super scuola internazionale a Roma: quanto costa la retta scolastica

Tutto pronto in casa di Ilary Blasi per la piccola Isabel Totti, di 7 anni, che inizierà la scuola la prossima settimana. Proprio la conduttrice, nelle ultime ore, ha condiviso uno scatto dei materiali di scuola acquistati per il secondo anno delle primarie.

La bambina frequenta la Ambrit International School e va a scuola con un astuccio di 30 euro e un diario di 20. Ma quanto costerà la retta scolastica?

La retta scolastica

È prevista per il 4 settembre la riapertura della Ambrit International School. La costosa scuola si trova in zona Portuense a Roma e ha un costo di 3.200 euro per il servizio bus e un costo annuale che si aggira intorno i 17 mila euro.

Costo totale

Senza considerare eventuali lezioni intensive, il costo della mensa e della divisa che porta il totale annuo a quasi 20 mila euro.

