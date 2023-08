Ilary Blasi, pomeriggio mamma e figlia con Isabel. Poi il dettaglio: «Chi mi spia?»

di Redazione web

Ilary Blasi ha occhi solo per la piccola Isabel in questi giorni. Gli ultimi pomeriggi di sole sono stati dedicati interamente alla figlia, prima che inizi il nuovo anno scolastico e la mamma possa iniziare a pensare a nuovi progetti lavorativi.

Dopo le vacanze con Bastian Muller in Brasile, sulle Dolomiti e in Puglia, Ilary Blasi aveva bisogno di ritornare tra le attrazioni di Roma, la sua città. Prima la gita al lunapark dell'Eur e ieri pomeriggio, 28 agosto, in un posto in cui non c'è proprio gravità, un parco divertimento pieno di tappeti elastici e trampolini di lancio per divertirsi a più non posso con salti e capriole.

La conduttrice pensava di essere sola con la figlia, tuttavia ha notato che qualcuno le stava spiando. Andiamo a capire meglio di chi si tratta.

Ilary Blasi, qualcuno la spia

Ilary Blasi ha trascorso un pomeriggio molto divertente in compagnia della figlia Isabel, tra tappeti elastici e percorsi ad ostacoli.

Niente paura, si tratta di una vecchia conoscenza della conduttrice. Massimiliano Rosolino si trovava nello stesso parco divertimenti con i figli per passare del tempo con loro. I due hanno lavorato insieme durante un'edizione dell'Isola dei Famosi, dove lei conduceva e Massimiliano era l'inviato dall'Honduras. Nonostante all'inizio il rapporto faticasse ad ingranare, i due sono diventati amici con il tempo.

I fan hanno apprezzato molto questa reunion, ma sopratutto Ilary Blasi nelle vesti di mamma sprint con la sua Isabel.

