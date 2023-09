Mamma senza laurea si licenzia e si mette in proprio, ora guadagna una cifra a sei zeri: «A volte lavoro solo 3 ore»

di Redazione web

La laurea non è la strada giusta per tutti. C'è chi arriva al successo grazie a buoni studi e chi invece ce la fa "buttando via" i libri subito dopo il liceo, dedicandosi subito al lavoro. Miracle Workman, che adesso ha 28 anni ed è diventata mamma, ha cominciato la sua carriera quando ne aveva 18. La sua storia può essere d'ispirazione a tante altre persone. Partita da zero, ha uno stipendio a 6 cifre. «Spesso lavoro solo 3 ore al giorno», ha detto la ragazza, che vive in Alaska. Ma come ci è riuscita? Andiamo a vederlo insieme.

La storia di Miracle

La protagonista della vicenda si chiama Miracle (Miracolo), ma il suo successo si deve a una grande dose di coraggio e al duro lavoro. Nessuna manna dal cielo, dunque. Dopo aver finito la scuola, ha cominciato a lavorare come cameriera in pizzeria. Il suo obiettivo, però, era costruirsi una strada come estetista. Così ha cercato una scuola e ha cominciato a prendere lezioni. In Alaska, per ricevere il brevetto, sono obbligatorie 350 ore di formazione.

Ha seguito il corso dal lunedì al venerdì, continuando a lavorare in pizzeria per guadagnare qualcosa. Si è diplomata nel 2015 e ha cominciato a lavorare in più centri estetici, esperienza che le ha permesso di costruirsi una clientela. Ha continuato così fino al 2020, quando la pandemia ha cambiato i suoi piani. Ha lasciato il centro benessere nel quale lavorava e si è messa in proprio. Per avviare la sua attività ha avuto un prestito di 10mila dollari (che ha restituito due mesi dopo l'apertura) e ha puntato molto sulla pubblicità social.

«Molti dei miei clienti seguono la mia pagina e mi inviano messaggi direttamente per fissare appuntamenti, quindi non appena ho aperto la mia attività, ho condiviso quotidianamente foto e video dietro le quinte dello spazio e i tipi di servizi che avevo, semplicemente per entrare nei radar della gente», ha detto alla Cnbc. E nei radar, ci è entrata eccome. Specializzandosi su trattamenti come modellatura delle sopracciglia, i peeling chimici delicati e l’Hydrafacial, in un anno è riuscita a raggiungere un utile di 115mila dollari all'anno. Nel periodo successivo ha continuato a crescere. Adesso il suo utile è di 180mila dollari annui.

Le ore di lavoro

Prima di mettersi in proprio, l'estetista lavorava circa 40 ore settimanali.

«Questo è il bello di lavorare in questo settore. Posso rendere il mio lavoro qualunque cosa sia necessario per adattarlo al mio stile di vita. Mi ha dato la libertà e la flessibilità di gestire le mie giornate esattamente come le immagino... è stata una vera benedizione».

