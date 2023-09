Leroy Merlin, Agathe Monpays è la nuova amministratrice delegata: la mamma di 28 anni che guida la multinazionale

di Redazione web

Una millennial alla guida della multinazionale Leroy Merlin. Agathe Monpays, 28 anni, ha assunto l'incarico amministratrice delegata del colosso del fai-da-te francese. La scelta rivoluzionaria dell'azienda ha fatto il giro del mondo. Ha preso il posto di Thomas Bourdet, che di anni ne ha venti in più.

Chi è Agathe Monpays

Nata ad Armentières, Agathe è figlia di un papà insegnante, Jean-Michel, e di una mamma, Annie, direttrice di una scuola materna. Cresce insieme ad altri tre fratelli e a scuola evidenzia subito la passione per la musica e addirittura per il pugilato. Sul ring vince anche una competizione di classe. Nel 2011 entra alla business school IESEG di Lille, dove si laurea e consegue un master in gestione, marketing e distribuzione. In tutto questo, scrive orgogliosa su Linkedin, trova il tempo per accompagnare i malati che vogliono andare in pellegrinaggio a Lourdes.

Tutta la sua carriera, si legge su Il Messaggero, si è sviluppata sotto l'ala della famiglia Mulliez che in Francia, oltre a Leroy Merlin, detiene altri marchi noti anche alle nostre latitudini come Auchan e Kiabi.

«Imparavo il greco dopo il lavoro nonostante le notti insonni con mio figlio», racconta alla stampa francese. Ciononostante, quando a maggio arriva la notizia della sua nomina, sui social si diffonde la voce velenosa di una sua relazione con uno dei rampolli della famiglia Mulliez. Voce prontamente smentita dal gruppo: è, sì, sposata ma con un artigiano – il papà di Moses - che vive lontano dai riflettori. Ancora non si sa per quanto.

