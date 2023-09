Sophie Codegoni torna a Milano dopo l'addio a Alessandro Basciano? «I'm back». Poi la dedica a Celine Blue

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si seguono più sui social. Non è la prima volta che accade, ma fonti vicine alla coppia hanno rivelato che questo potrebbe essere un addio definitivo. La storia d'amore tra i due è sbocciata all'interno della casa del GfVip e da allora, la modella e il dj avevano affrontato molti momenti alti e bassi nella loro relazione.

Dal loro amore è nata la piccola Celine Blue, il 12 maggio, che potrebbe essere l'unico legame tra Sophie e Alessandro. Il motivo della presunta rottura non è ancora chiaro, ma potrebbe trattarsi di differenze caratteriali e litigi.

Sophie Codegoni non ha perso tempo ed è tornata a Milano, tra i vari impegni lavorativi. Andiamo a vedere il post dopo il presunto addio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Conferma dopo l'indizio social: «Relazione conclusa»

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano smette di seguirla sui social: aria di (nuova) crisi?

Sophie Codegoni: I'm back

Sophie Codegoni è tornata "single" (forse) e in forma come sempre. Il parto non ha intaccato il fisico tonico e longilineo. La neo mamma, dopo le voci di una presunta crisi e addio con Alessandro Basciano, ha deciso di riprendere in mano i suoi impegni lavorativi e tornare nella città che non dorme mai, Milano.

Sulle sue storie Instagram ha voluto condividere una foto molto dolce della figlia, Celine, con la dedica: «Sei la mia felicità».

I fan hanno notato che la stessa dedica era stata usata in un post precedente di Sophie, un bellissimo ritratto di famiglia con la piccola e Ale Basciano. Che la storia d'amore sia arrivata davvero al capolinea? Oppure Celine Blue riuscirà a far tornare insieme mamma e papà?

Una cosa è chiara, i loro follower vogliono il bene della famiglia e della piccola alla quale, ormai, sono affezionati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA