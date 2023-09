Michelle Hunziker, le figlie Celeste (8 anni) e Sole (9) aprono un “negozio”: «In vendita tutte le mie cose»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha trascorso le ultime ore in compagnia delle figlie Sole, di 9 anni, e Celeste, che invece di anni ne ha appena compiuti 8. Le due bambine, nate dalla storia d'amore con Tomaso Trussardi, si divertono a mettere in vendita gli oggetti della mamma.

Il simpatico siparietto creato in casa Hunziker si scioglie tra risate e, anche, un po' di "preoccupazione": «Vendete le mie cose senza dirmelo?». Scopriamo insieme il dolce momento.

Aurora Ramazzotti pronta per Venezia: «Ecco il mio styling, makeup e capelli»

Michelle Hunziker bloccata in aereo per un incendio: «Voglio andare a casa». Ecco cosa è successo

Il mercatino in casa

La conduttrice ha condiviso il momento nelle proprie Instagram Stories inquadrando il "negozio" allestito in casa.

«Anche il cane»

«Qua si sta giocando "al negozio" in casa. Mi avete messo sottosopra la casa - ha riportato la showgirl sui social inquadrando il mercatino dell'usato -. Ma anche il cane in è in vendita?», ha concluso ironicamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA