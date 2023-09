Mamma single costretta a togliere l'apparecchio alla figlia per pagare le bollette: «Costa tutto troppo, non ce la faccio più»

di Redazione Web

Una mamma single vuole provvedere per la figlia, ma le spese che deve affrontare quotidianamente sono sempre maggiori a causa dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita. Così è costretta a portare la piccola dal dentista per farle togliere l'apparecchio perché non ha i soldi per pagarlo. Un dramma che sicuramente interessa tante persone, e non solo negli Stati Uniti, dove vive la mamma in questione, Tiffany Barker.

Lo sfogo di Tiffany su Tiktok

«Solo per le bollette pago quasi 3mila dollari al mese», racconta Tiffany in un video su TikTok, sfogando la sua frustrazione per una situazione ormai insostenibile. Comprare una casa sembra sempre più un sogno per tanti giovani che faticano ogni giorno per rendersi indipendenti, ma la crisi non perdona: bisogna ridursi a vivere cercando di arrivare a fine mese e farsi bastare uno stipendio che non è più bilanciato rispetto alle spese. Se un solo stipendio mensile salta per qualche motivo, un'intera famiglia potrebbe pagarne le conseguenze.

Le spese e l'inflazione: «Non ce la faccio più»

Lo sfogo di Tiffany ha raggiunto ormai 3 milioni di visualizzazioni. «Prendo 300 dollari al mese per il mantenimento dei miei figli, e ne ho due. Qualsiasi cosa costa tantissimo, ormai. Devono assolutamente fare qualcosa, non ce la faccio più. L'affitto è altissimo, 2000 dollari per una casa con due camere da letto. Non è possibile che debba spendere tra i 300 e i 400 dollari a settimana per fare la spesa. E ora si è anche alzato il prezzo della benzina, e dato che per lavoro vado a pulire le case prendo la macchina tutti i giorni».

Il punto centrale del discorso di Tiffany è che la sua situazione non è più sostenibile: «Specialmente se sei da sola, non è possibile.

I commenti sui social

Tantissimi utenti sono d'accordo con lei e le scrivono che vivono situazioni molto simili. «È assurdo, lo dico sempre, non ho mai guadagnato così tanti soldi in vita mia, eppure sono sempre al verde», scrive qualcuno, e un altro risponde: «Stavo meglio quattro anni fa quando prendevo 15 dollari l'ora rispetto ad adesso che ne prendo 34». Infine, qualcuno fa notare che anche senza avere figli, non si viva poi tanto meglio: «Sono d'accordo con te, vivere è costoso. C'è chi chiede a me e mia moglie perché non abbiamo figli, ma facciamo fatica anche solo a pagare le nostre spese, figurarsi un figlio».

