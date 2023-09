Nadef, deficit sale al 5,3% a causa del superbonus. Meloni: «Nella manovra basta sprechi del passato»

Il deficit/pil nel 2023 sale dal 4,3% al 5,3% «interamente per l'effetto del superbonus 110%». Lo rilevano fonti di palazzo Chigi, dove è in corso il Consiglio dei ministri che deve varare la Nota di aggiornamento al Def. Ieri Eurostat ha classificato il superbonus “pagabile” per il 2023, con la conseguenza che le spese verranno tutte conteggiate nel deficit di quest'anno, portando all'incremento indicato nella Nadef.

La nota

«I bonus edilizi avranno un impatto negativo sui conti pubblici», spiega palazzo Chigi. «In assenza di questi, il debito sarebbe sceso di un punto percentuale all'anno. I bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso dell'intera legislatura, riducendo gli spazi di manovra per finanziare interventi a favore dell'economia reale e delle famiglie». Con l'approvazione della Nadef, secondo quanto si apprende, il governo prevede «l'avvio dell'applicazione della delega fiscale per proseguire nella politica di riduzione delle tasse».

Meloni: basta sprechi del passato

«Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di bilancio.

Giorgetti: fatto le cose giuste

«Riteniamo di aver fatto le cose giuste con grande responsabilità«. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa che si tiene a palazzo Chigi dopo l'approvazione della Nadef da parte del Consiglio dei ministri. Il quadro generale di finanza pubblica »si ispira a una principio di serietà, responsabilità, si inserisce in un quadro più complessivo di ridiscussione delle regole del patto di stabilità, che in questo momento è in corso in sede europea, in cui l'Italia ha una posizione chiara di tipo negoziale«, aggiunge.

