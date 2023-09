Migranti, espulso chi mente su età e identità minori. La bozza

Espulsioni più facili «per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato», stretta sul fenomeno dei falsi minorenni con l'espulsione di chi mente sull'età, possibilità di accogliere nei Centri ordinari - e non in quelli per minorenni - chi ha tra i 16 ed i 18 anni, impiego della Guardia costiera negli hotspot, 400 militari in più a presidio delle principali stazioni ferroviarie italiane.

Arriva il terzo provvedimento del governo Meloni

Dopo il decreto Cutro di marzo e quello della scorsa settimana che ha allungato i tempi di trattenimento nei Cpr, arriva il terzo provvedimento sui migranti del governo Meloni. Il nuovo decreto è atteso domani all'approvazione del Consiglio dei ministri. L'ulteriore stretta è contenuta in un testo di 13 articoli, in cui trova posto anche uno stanziamento di 20 milioni di euro annui per Polizia e Vigili del fuoco, «anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio». La prima scommessa è quella di allontanare dall'Italia gli stranieri pericolosi, anche se hanno un permesso di soggiorno di lungo periodo. Si prevede infatti che l'espulsione «può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal ministro dell'Interno», dandone preventiva notizia al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. E può essere allontanato anche chi è destinatario di una misura di sicurezza. Il questore può inoltre dire no al reingresso dell'espulso che ha presentato ricorso se ritiene che la sua presenza possa procurare «gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica». Uno degli articoli punta poi ad evitare che le domande di asilo reiterate - a volte anche sulla scaletta dell'aereo che dovrebbe riportare il migrante in patria - blocchino l'allontanamento disposto. Sarà infatti il questore e non la Commissione territoriale asilo a decidere in via preliminare in questo caso. C'è quindi il giro di vite sul fenomeno dei falsi minorenni, chi cioè dichiara di essere under 18 per poter usufruire delle facilitazioni previste dalla legge. Sono 21mila i minori soli ospitati dalle strutture - che hanno costi elevati - ed i Comuni chiedono da tempo un aiuto. Il decreto prevede così che, in caso di indisponibilità di strutture dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore - che ad una prima analisi appare di età superiore ai 16 anni - per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri ordinari.

Poliziotto arrestato perché rinchiude illegalmente la sua ex fidanzata. Il video choc: «Sei pazzo»

Rilievi antroponetrici e altri accertamenti sanitari

Si prevede inoltre che l'autorità di pubblica sicurezza, in caso di arrivi consistenti, possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti ad individuare dell'età, comunicandolo al tribunale dei minorenni che deve autorizzare.

La bozza

Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. E può essere allontanato anche chi è destinatario di una misura di sicurezza. Il questore può inoltre dire no al reingresso dell'espulso che ha presentato ricorso se ritiene che la sua presenza possa procurare «gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica». Uno degli articoli punta poi ad evitare che le domande di asilo reiterate - a volte anche sulla scaletta dell'aereo che dovrebbe riportare il migrante in patria - blocchino l'allontanamento disposto. Sarà infatti il questore e non la Commissione territoriale asilo a decidere in via preliminare in questo caso. C'è quindi il giro di vite sul fenomeno dei falsi minorenni, chi cioè dichiara di essere under 18 per poter usufruire delle facilitazioni previste dalla legge. Sono 21mila i minori soli ospitati dalle strutture - che hanno costi elevati - ed i Comuni chiedono da tempo un aiuto. Il decreto prevede così che, in caso di indisponibilità di strutture dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore - che ad una prima analisi appare di età superiore ai 16 anni - per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri ordinari. Si prevede inoltre che l'autorità di pubblica sicurezza, in caso di arrivi consistenti, possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti ad individuare dell'età, comunicandolo al tribunale dei minorenni che deve autorizzare. Se sulla base degli accertamenti lo straniero viene condannato per aver dichiarato il falso sulla sua età la pena può essere sostituita con l'espulsione. Altra criticità che il provvedimento intende affrontare è quella del sovrafollamento degli hotspot - Lampedusa in primis - in caso di arrivi massicci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA