Settimana lavorativa di 4 giorni, Schlein: «Aumenta la produttività». Dove è già una realtà (anche in Italia), pro e contro

La settimana lavorativa da quattro giorni promossa dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che ne ha evidenziato i lati positivi: «Il mio gradimento è alto. La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dove la stanno sperimentando in Europa e anche alcune aziende in Italia, dimostra che c'è addirittura un aumento di produttività», dice.

Settimana corta di 4 giorni, i benefici

«Lavorare troppo e male non aumenta la produttività», ha detto Schlein in un'intervista a Fanpage.it. «È una misura che porta con sé alcuni benefici importanti», come «il prezioso tempo delle persone», la «riduzione delle emissioni» e aiuta il «riequilibrio di genere nel mondo del lavoro. Insomma, abbiamo diverse ragioni per provare a sperimentare questa misura».