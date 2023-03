Settimana lavorativa da 69 ore, la proposta del governo che fa tremare i sindacati: «Così aumenta la disoccupazione»

di Redazione web

Una settimana lavorativa da 69 ore, più di 11 al giorno: questa la proposta che tremare opposizione e sindacati in Corea del Sud. L'aumento, al limite della legalità, è stato ipotizzato dal Partito del Potere Popolare, la maggiornaza conservatrice guidata dal presidente Yoon Suk-yeol.

Il rischio licenziamenti

Secondo quanto riporta il Washington Post, il progetto ha scatenato la reazione dell'opposizione e dei sindacati che temono il contraccolpo sulla vita delle persone, in un Paese già profondamente stakanovista. Il Partito democratico della Corea, che aveva introdotto la settimana lavorativa di 52 ore nel 2018, sostiene che il rischio sia quello di far aumentare la disoccupazione perché questo nuovo assetto permetterebbe ai datori di lavoro di di licenziare più facilmente, chiedendo a chi rimane di aumentare i propri turni.

I sudcoreani lavorano già più di molti dei loro omologhi d'oltremare: in media 1.915 ore all'anno, rispetto alle 1.791 ore degli statunitensi o alle 1.490 dei francesi, che hanno una settimana lavorativa di 35 ore, secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. In Italia, la settimana lavorativa è fissata in 48 ore.

