Mamma di 31 anni viene licenziata e apre un'attività online: «Ora guadagno il triplo, mio marito ha smesso di lavorare»

Licenziata dal lavoro, trasforma la delusione in occasione. Cassiy Johnson è una mamma di 31 anni del Michigan (Stati Uniti). Lavorava in un ufficio vendite come dipendente. Nel 2020, per la crisi dovuta al Covid, è finita tra i tagli della sua azienda. Così, appoggiata dalla famiglia, ha dato seguito a un suo sogno mai realizzato: dedicarsi a un'attività tutta sua di vendita magliette personalizzate. Oggi, tre anni dopo quel momento buio, ha uno stipendio da sogno e fa il lavoro che le piace.

Il racconto della mamma

«La cosa più bella è stata poter dire a mio marito di lasciare il lavoro, perché alla famiglia avrei potuto badare io con il mio stipendio», ha raccontato alla Cnbc la mamma.

«Un'attività impegnativa - dice - bisogna sempre lavorare sulle tendenze del momento e proporre l'idea più innovativa». Ha spiegato. Quando l'attività è decollata, grande alla pubblicità sui social, è riuscita a guadagnare 30mila dollari in appena due mesi. «Con il lavoro precedente guadagnavo 70mila dollari all'anno», ha detto. L'idea, racconta la mamma, è nata da un video visto YouTube. «Ma non rivelerò il nome della pagina, non vorrei che qualcuno possa rubarmi l'idea».

