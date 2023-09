Boris Johnson, la tata beve un drink con lui in terrazzo. Licenziata dalla moglie Carrie: «Sono venuta apposta dallo Zimbabwe​»

di Redazione web

La gelosia dietro il licenziamento di Theresa Dawes, 59 anni, tata in casa Johnson. Lo denuncia al Daily Mirror Dowes, che sostiene di essere stata pagata solo per pochi giorni di lavoro: «Sono venuta apposta dallo Zimbabwe», spiega. L'ex premier britannico Boris Johnson, 59 anni, e la moglie, Carrie Symonds, 35 anni, per accudire i loro figli hanno assunto Theresa Dawes. Lei, però, ha affermato di essere stata ingiustamente licenziata solo dopo tre giorni dall'inizio del suo lavoro.

Il motivo del licenziamento della tata

Theresa Dawes, originaria dello Zimbabwe​, sostiene di essere licenziata ingiustamente per aver bevuto un drink in compagnia dell'ex premier conservatore mentre sua moglie era ancora in ospedale per la nascita dell'ultimo arrivato in famiglia. La madre di Carrie ha raccontato alla figlia il brindisi di Bojo e della domestica. Carrie ha quindi licenziato Theresa, che aveva preso servizio da appena tre giorni.

Theresa Dawes si difende e chiede un risarcimento

La domestica 59enne ha raccontato la sua versione al Sunday Mirror affermando di essere stata assunta con un contratto di tre mesi per lavorare a casa Johnson prima della nascita del loro terzo figlio, Frank Alfred Odysseus, venuto alla luce il 5 luglio scorso. Il drink "incriminato" è stato, secondo la donna, semplicemente un brindisi proposto da BoJo per celebrare la nascita di «Baby Frank», l'ottavo figlio per l'ex leader Tory, noto per la vita sentimentale molto tumultuosa, segnata da tre matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni.

Cosa è successo quando Carrie Symonds l'ha scoperto

