Carrie Johnson, la moglie del premier inglese al Royal Ascot con un abito noleggiato

E' emerso ancora una volta lo stile di Carrie Johnson, la moglie del primo ministro Boris Johnson, che al quarto giorno del Royal Ascot, l'evento equestre dell'aristocrazia inglese, ha sfoggiato un abito bianco, firmato Emilia Wickstead, che è stato noleggiato da MyWardrobeHQ per l'occasione, in linea con il suo amore per la moda sostenibile.

34 anni, madre di due figli, Carrie ha abbinato l'elegante abito midi con tacchi alti beige e un cappello Anne Gretton con fantino e cavalli abbinati impreziositi da piume bianche. La moglie di Boris si è presentata all'ippodromo del Berkshire, visto da molti come il momento clou della stagione estiva britannica, insieme al suo amico Sam Bailey.

Il suo abito ha sfidato le alte temperature che, in alcune parti dell'Inghilterra, hanno raggiunto i 34°C oggi, come sottolineato dal Met Office , e le temperature ad Ascot dovrebbero essere di 31°C.

