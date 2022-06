William festeggia la festa del papà: e spunta la nuova foto con i principini George, Charlotte e Louis

Nuovo ritratto di famiglia per William. In occasione della festa del papà, che in Inghilterra si celebra il 19 giugno, il duca di Cambridge e i suoi 3 figli si sono fatti fotografare. L'immagine, pubblicata su Instagram, mostra William, che martedì compirà 40 anni, con il principe George, 8 anni, la principessa Charlotte, 7 anni, e il principe Louis, 4. Sorridenti e uniti, i 3 principi e il padre sono stati immortalati in uno scatto durante una vacanza in famiglia in Giordania nell'autunno del 2021.

Precedentemente, sempre dallo stesso viaggio, era stata pubblicata la cartolina di Natale 2021 dei Cambridge che riportava un'immagine della famiglia al completo. Non è la prima volta che la famiglia reale condivide immagini speciali del principe con i suoi figli per la festa del papà. Nel 2020, William e sua moglie Kate, duchessa di Cambridge hanno rilasciato una foto informale del duca e dei loro figli per celebrare la giornata. Pochi giorni dopo, per il compleanno di William (21 giugno) hanno pubblicato altre due foto. Dalle immagini scattate da Kate si vedono William, George, Charlotte e Louis che giocano nel cortile della loro casa a Norfolk, Anmer Hall.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 10:22

