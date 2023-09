Donna urla contro un passeggero in aereo: «Neanche una carezza al mio cane, gli hai rovinato il viaggio»

di Redazione web

I cani, è risaputo, sono i migliori amici dell'uomo... di non tutti, però. Infatti, alcune persone non sono propriamente amanti degli animali, non significa che non li sopportino ma, semplicemente, sono meno inclini a instaurare un rapporto con loro. Così, è successo a un ragazzo che, su Reddit, ha raccontato ciò che gli è capitato in aereo: una signora gli ha gridato contro e lo ha insultato per non avere accarezzato il suo cagnolino e, quindi, per avergli rovinato il viaggio.

La vicenda

Il protagonista della storia su Reddit ha raccontato: «Il volo sul quale ero, sarebbe dovuto durare circa due ore. Lo dico subito: a me non mi piacciono i cani e non credo che portarli in aereo sia la cosa ideale. Non capisco perché i loro padroni non possano lasciarlo a casa. Comunque sia, dopo il decollo, un cane di circa 20 chili, vagava da solo per il corridoio dell'aereo e tutti lo accarezzavano. Io, invece, mi sono alzato e ho chiesto alla hostess di chi fosse l'animale, lei mi ha risposto che era un cane di un passeggero e che più di consigliare di tenerlo al guinzaglio non avrebbe potuto fare molto. Frustrato, mi siedo. A un certo punto si è avvicinato a me, aspettando una carezza che io non gli ho dato ma ho, invece, chiesto se qualcuno lo potesse venire a prendere. Quindi, una signora, ovvero la padrona del cane, si è avvicinata al mio sedile e ha cominciato a insultarmi e a urlarmi addosso: «Come si permette di trattare così il mio cane, maleducato, non sta facendo nulla, vorrebbe solo una carezza.

I commenti degli utenti social

La storia su Reddit ha attirato un certo numero di visualizzazioni e commenti di chi è rimasto sorpreso dal comportamento della donna ma anche di chi, invece, pensa che il ragazzo avrebbe potuto concedere una coccola all'animale. Qualcuno ha scritto: «Io capisco il tuo punto di vista, però, una carezza gliela potevi anche dare» oppure «Io amo gli animali ma sono consapevole che non tutti possano apprezzarli e, quindi, io non avrei mai urlato contro un'altra persona».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 17:16

