Ubriaco sull'aereo chiede ancora da bere, al rifiuto insulta le hostess e prende a pugni i sedili: fatto scendere dal velivolo e condannato

Un uomo, probabilmente alterato dall'alcol, avrebbe seminato il panico in ben due voli diretti in Inghilterra: le frasi, dal forte contenuto sessista e misogino, sarebbero state rivolte alle stweard. Il passeggero, Mohammed Shiraz Riaz, avrebbe addirittura morso il dito di un poliziotto che tentava di calmarlo.

Come riporta il Daily Mail, oggi è stato condannato a 14 mesi di carcere.

Ryanair, terrore sul volo Manchester-Dublino: passeggero ubriaco si scaglia contro lo steward, caos a bordo e maxi ritardo

Mohammed Shiraz Riaz, 42 anni, durante il primo episodio, si trovava in un volo che da Marrakesh doveva dirigersi verso l'Inghilterra. A un certo punto, prima del decollo, avrebbe cominciato a urlare frasi disdicevoli: «I bambini bianchi sono facili da violentare, i bianchi sono tutti pedofili». Queste urla erano dirette al personale di volo, che tentava inutilmente di calmarlo. Successivamente, Riaz avrebbe anche aggredito un poliziotto, mordendogli la mano.

La polizia ha arrestato il passeggero riottoso e lo ha fatto scendere dal volo, per poi lasciarlo libero dopo il pagamento di una cospicua cauzione, in previsione del processo; Riaz, però, ha subito prenotato un volo per Istanbul. A bordo del secondo aereo, Riaz ha ripetuto l'esibizione precedente, insultando lo staff, gli altri passeggeri e il personale dell'aeroporto. Questa volta, inoltre, si sarebbe messo a dare pugni ai sedili, senza alcun motivo apparente.

Riaz è stato allontanato anche dal secondo volo, ma ha continuato a urlare oscenità, contro una donna appartenente al personale dell'aeroporto: «Sei una f*****a p*****a.

