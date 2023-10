​«La mia fidanzata torna a casa in auto completamente ubriaca, cosa faccio? Ho paura per lei»

di Redazione Web

Un uomo di 37 anni ha deciso di chiedere consiglio sul web a causa di una brutta abitudine della sua fidanzata che proprio non riesce a mandare giù. Non c'è nulla di strano nel trovare qualcosa che non ci piace nel partner e nella maggior parte dei casi è possibile parlarne e cercare una soluzione (o un compromesso) che possa risolvere la questione. Ci sono delle volte, però, in cui il dettaglio che non ci va a genio è più di un semplice capriccio e riguarda lo stato di salute del nostro partner, e non solo. Come comportarsi in tal caso?

È proprio la situazione che sta vivendo quest'uomo, preoccupato per i rischi che corre la sua fidanzata guidando in stato di ebbrezza, e che non sembra proprio voler smettere. Vediamo cos'è successo.

«Sono io ad essere troppo ansioso?»

Risolvere i conflitti all'interno di un rapporto può rivelarsi ancora più complesso se ci si frequenta da poco, ed è proprio il caso descritto dall'uomo: «Stiamo insieme da circa tre mesi e la relazione va alla grande, passiamo quasi tutte le notti l'uno a casa dell'altro, anche se abbiamo cose da fare dato che siamo entrambi professionisti e a causa delle nostre carriere siamo spesso occupati. In generale, va tutto a gonfie vele e facciamo tante cose insieme, cuciniamo, andiamo in vacanza e via dicendo».

Poi, il 37enne passa a descrivere l'origine del problema: «Un paio di notti fa, per la terza volta da quando stiamo insieme, lei è tornata a casa in macchina ed era ubriaca, biascicava le parole, barcollava e si è addormentata praticamente subito. Le prime due volte (sembrava fosse più lucida) le ho detto che mi preoccupava che guidasse la macchina dopo aver bevuto e che avrebbe potuto chiamarmi in qualsiasi momento per andarla a prendere o mandarle un Uber».

A quanto pare, però, l'aiuto offerto non è stato accettato di buon grado. «Entrambe le volte», continua l'uomo, «mi ha ringraziato e mi ha detto che lo avrebbe fatto.

Tuttavia, anche il giorno dopo la situazione non è migliorata: «Quando ho ripreso il discorso, lei si è subito tirata indietro dicendo che mi stavo lamentando troppo ma che capiva e si scusava di nuovo. Mi è sembrato mi trattasse come fossi un genitore fastidioso. Sono stato attento al mio tono e alle parole per non farle credere che volessi controllarla in qualche modo, ma credo davvero che stia facendo qualcosa di molto pericoloso, soprattutto perché nel 2023 ci sono tanti modi per tornare a casa senza dover guidare da ubriachi».

L'uomo è preoccupato di non aver affatto risolto il problema e ha paura che la relazione, che sta andando così bene e a cui tiene profondamente, possa incrinarsi a causa di questo. In molti hanno risposto al suo appello facendogli notare che la donna potrebbe avere un serio problema di alcolismo, il che spiegherebbe anche la posizione difensiva assunta al momento della discussione. In tal caso, il suggerimento è quello di non insistere troppo ed eventualmente mettere fine al rapporto dato che «non sei tu a poterla aiutare, ha bisogno di un professionista».

Più di qualcuno, invece, gli fa notare che al di là della sua vita amorosa e dei suoi problemi di coppia, dovrebbe pensare alle vite che la ragazza sta mettendo in pericolo: «Onestamente, se dovesse succedere di nuovo, chiama la polizia e falla arrestare».

