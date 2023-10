Quattro studentesse travolte e uccise da un Bmw fuori controllo. Alla guida un 22enne (arrestato e poi rilasciato)

di Redazione web

Quattro studentesse della Pepperdine University, in California, sono morte dopo essere state travolte da un 22enne alla guida di una Bmw fuori controllo, identificato dalla polizia come Fraser Michael Bohm. Secondo le ricostruzioni della polizia, il 22enne ha perso il controllo della sua auto su un tratto piuttosto insidioso dell'iconica Pacific Coast Highway, a Malibù, intorno alle 20,30 di martedì 17 ottobre.

Le vittime e il conducente rilasciato

Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir e Deslyn Williams: questi i nomi delle quattro vittime travolte dalla BMW, che prima di investirle si è schiantato contro un gruppo di veicoli parcheggiati, senza però che questi riuscissero a fermare la vettura.

Diversi testimoni hanno raccontato che una volta uscito dalla sua auto, Michael Bohm è stato scaraventato a terra da alcuni giovani presenti vicino alle vittime, scioccati da quanto accaduto e fuoriosi verso il conducente.

Il drammatico incidente ha lasciato sgomenta l'intera comunità universitaria: «Agli studenti che hanno amato, vissuto ed erano in comunità con i membri defunti della nostra famiglia Pepperdine, il mio cuore è spezzato insieme al vostro. Mi unisco a voi nel vostro dolore mentre elaboriamo questa profonda perdita», ha detto il presidente di Pepperdine Jim Gash alla comunità scolastica in una nota.

Bohm è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo stradale con "grave negligenza", ma è stato successivamente rilasciato per mancanza di prove di colpevolezza a suo carico, riporta Fox News, secondo la quale è comunque ancora pendente l'indagine per guida in stato di ebbrezza.

Oggi, 19 ottobre, è stato indetto un momento di preghiera all'interno dell'Università di Pepperdine, un pittoresco college costiero di ispirazione cristiana, nel quale sono in programma cerimonie commemorative per ognuna delle giovani vittime.

