Roma, ragazzo di 21 anni investito e ucciso da due auto: stava attraversando sulle strisce in zona Labaro

Un ragazzo italiano di 21 anni è stato investito e ucciso in zona via Flaminia, a Roma, stamattina intorno alle 7. Sul posto, a Labaro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Cassia per i rilievi. Il 21enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, dove poco dopo è morto.

Cosa è successo

Dai primi accertamenti i veicoli coinvolti sono due, una Toyota e Doblò, ed entrambi gli automobilisti si sono fermati a prestare soccorso. I conducenti dei veicoli coinvolti sono stati trasportati al San Filippo Neri per gli accertamenti di rito. Il ragazzo sta per raggiungere la fermata del trenino quando è stato investito da un’auto, trasportato d’urgenza all’ospedale, è morto poche ore dopo. È accaduto a Roma in via Flaminia 1179, di fronte alla stazione Labaro. Il giovane è stato trasportato al Sant’Andrea per le ferite riportate e le sue condizioni sono subito apparse critiche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 16:12

