Turista milanese travolta e uccisa in centro a Roma, falciata da un Suv insieme al marito: Laura Pessina aveva 58 anni

Dramma in centro a Roma. Laura Pessina, turista milanese di 58 anni è stata travolta da un Suv mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello ed è morta. L'incidente è avvenuto martedì 17 ottobre. La donna è morta sul colpo. Grave invece il marito che era con lei.

Incidente mortale al Teatro Marcello

Secondo quanto si apprende dalla polizia locale la donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv.

L'incidente mortale è avvenuto ieri e la donna è deceduta all'ospedale San Giovanni.

La vittima è morta sul colpo, mentre il marito Roberto Manzoni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Santo Spirito e lotta tra la vita e la morte. A seguire l’evoluzione del quadro clinico ci sono i familiari di Brugherio, provincia di Monza, arrivati nella Capitale per passare qualche giorno di vacanza con la coppia.

