Uomo di 82 anni perde il controllo dell'auto, si schianta contro un garage e muore

di Redazione web

Un incidente mortale in provincia di Sondrio. Un uomo di 82 anni, nel primo pomeriggio di oggi, è morto schiantandosi in auto contro un fabbricato adibito a garage, vicino a un'abitazione a Piuro. Una delle ipotesi è che abbia perso il controllo della sua utilitaria a causa di un infarto o comunque di un malore. Inutili i soccorsi di ambulanza, automedica e elicottero di Areu. Sul posto, i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco del distaccamento di Mese per la rimozione dell'auto distrutta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 15:44

