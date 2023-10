Anziana investita da un monopattino: ricoverata in codice rosso. A Milano tre incidente in poche ore

di Redazione web

Una donna di 72 anni è stata investita da un monopattino a Milano, e le sue condizioni sono gravi. Si tratta del terzo incidente nella città milanese solo questa mattinare incidenti. Alle 10.30, 11.30 e 12.30 rispettivamente uno scooterista e una ciclista, un'anziana e una persona alla guida di un monopattino e un pedone sono rimasti vittime di incidente.

Codice rosso

Il più grave, purtroppo, riguarda proprio l'anziana di 72 anni che è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale San Raffaele, ma negli attimi successivi al ricovero le sue condizioni sono peggiorate, e per la vittima dell'incidente il codice di gravità è passato dal giallo al rosso.

Incidenti pericolosi

Il primo caso è avvenuto alle 10.30 in viale Misurata, dove uno scooter guidato da un uomo di 52 anni ha investito una donna in bicicletta di 56: entrambi sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo.

Un'ora dopo in via Fiuggi, la donna di 72 anni è stata investita da un monopattino guidato da un 35enne egiziano.

L'anziana, cadendo a terra, ha picchiato la testa riportando un trauma cranico. Infine, il terzo incidente alle 12.30 un pedone in viale Cassala: si tratta di una ragazza di 20 anni che per fortuna non ha riportato traumi gravi ma solo contusioni ed è stata portata in codice verde all'ospedale.

A completare il quadro di una mattina pesante, sul fronte degli investimenti, un ciclista di 46 anni in via Gargano ferito lievemente e portato per accertamenti al Gaetano Pini e un 18enne caduto dal monopattino elettrico in largo Augusto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 15:53

