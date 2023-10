Incidente a Milano, investiti sul monopattino due giovanissimi di 12 e 11 anni. Stavano andando a scuola

Due ragazzini, uno di 11 e uno di 12 anni sono stati investiti mentre andavano a scuola, a Milano, questa mattina. Entrambi viaggiavano su un monopattino elettrico e all'altezza di Piazzale Axum, zona San Siro, intorno alle 8 sono stati colpiti da un'auto.

Trasportati all'ospedale San Carlo

Dopo essere caduti a terra i due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati uno in codice verde e uno in giallo all'ospedale San Carlo. Non sono in condizioni gravi. Alla guida dell'auto una donna di 61 anni che non ha avuto bisogno di cure mediche.

