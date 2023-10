Milano, la nuova pista ciclabile scatena le critiche e l'ironia sui social: «Sembra il gioco dell'Oca»

di Redazione Web

Milano è certamente una città all'avanguardia e parte dell'essere al passo con i tempi è legato sempre più al rispetto dell'ambiente. Dunque, anziché muoversi con i soliti mezzi inquinanti, è bene quando possibile prendere la propria bicicletta e pedalare fino al lavoro - o magari andare a fare la spesa. Naturalmente, è necessario avere delle piste ciclabili che permettano di muoversi senza correre rischi, e la città di Milano non se lo fa ripetere due volte.

Tuttavia, la realizzazione della nuova pista ciclabile ha provocato polemiche e anche qualche ironia sui social per la complessità, secondo alcuni cittadini, della segnaletica e perché non sarebbe sicura. Si tratta della ciclabile - non ancora terminata, lo sarà entro fine anno - che collega piazza Tricolore al centro cittadino di piazza San Babila.

Non siamo su scherzi a parte, è la nuova pista ciclabile a Milano in corso Monforte🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pRzhxKHDi6 — Tiziana (@Tiziana95627735) October 7, 2023

L'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca derubato a Milano: «Il mio pc conteneva documenti importanti, Beppe Sala deve dimettersi»

Sciopero dei trasporti oggi lunedì 9 ottobre: a Roma, Napoli e Milano servizio metro regolare. Orari e fasce di garanzia

La reazione alla pista labirintica

Nel mirino delle critiche c'è in particolare l'incrocio tra corso Monforte e via Visconti di Modrone dove una segnaletica ad un primo sguardo caotica, con diverse linee tratteggiate che indentificano corsie di svolta e di marcia, hanno provocato l'ilarità degli utenti social.

C'è chi ritiene questo tipo di segnaletica confusionario e poco chiaro. «Passi lei, no passi lei! Passa tu che passo anch'io.

C'è poi chi critica il fatto che la pista ciclabile è tratteggiata sull'asfalto con la vernice: «Vernice su asfalto. Non aggiungo altro per educazione», scrive un cittadino sui social, «è un quiz per l'esame della patente», aggiunge un altro, oppure c'è chi osserva che con questa ciclabile «siamo pronti per giocare a dama» o «al Gioco dell'Oca». Per altri la pista ciclabile «è bella per chi vuole finire in ospedale», alludendo al fatto che sarebbe poco sicura.

Ma c'è anche chi è favorevole alla nuova pista come chi sceglie di spostarsi in bici in città: «non fatevi ingannare dalle apparenze e dalle solite polemiche degli automobilisti, la nuova ciclabile di corso Monforte è una goduria da guidare - commenta Angelo -. L'unico difetto è che appena arrivi in corso di Porta Venezia trovi i soliti parcheggi abusivi».

I lavori per la realizzazione della ciclabile delle polemiche erano partiti lo scorso 25 settembre per il percorso da Tricolore a San Babila, per il mese di ottobre si concluderà la terza fase dei lavori con la realizzazione della pista fino a via Conservatorio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA