Milano, cambio binari, ciclabili, m4: nuovi lavori stradali

Piste ciclabili, posa dei binari, sistemazione di piazze nell’ambito della nuova metropolitana 4. Nuova ondata di cantieri in città. Da oggi partono i lavori di riqualificazione della pista ciclabile e del marciapiede che da via Olona arriva al parco Solari passando per via Modestino. Seicento metri di tratto, 20mila euro il costo, riordino dei parcheggi e posa di 21 alberi. Durata un anno. In largo Augusto dove nell’ambito dei lavori della M4 prosegue la sistemazione finale della piazza, lato via Verziere incrocio corso di Porta Vittoria. Sono previste modifiche a fermate e tram 12 e 27 che variano i propri percorsi o vengono sostituiti da bus.

Rinnovo scambi e binari anche in largo Cairoli: fino a fine mese deviazioni dei tram 1, 4 e bus 50.

Una settimana fa era toccato al piazzale della metropolitana 1 a Bisceglie, capolinea dei bus: scopo togliere le barriere architettoniche, miglioramento dell’accessibilità per i pedoni, potenziamento della capacità di posti per autobus e la realizzazione di percorsi ciclabili. Costo 500mila euro, durata sei mesi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA