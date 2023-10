Moto rubata in fuga contromano centra un'auto: morto il 43enne al volante, feriti i due ladri

di Redazione web

Uno schianto fatale nel cuore della notte. Un uomo di 43 anni è morto stanotte in un incidente stradale avvenuto a Firenze, all'incrocio tra via Gioberti e via del Ghirlandaio. Un'auto si è scontrata con una moto intorno alle 2. Secondo quanto emerso, la moto coinvolta sarebbe stata rubata poco prima in via degli Alfani e avrebbe imboccato via Gioberti a forte velocità e in contromano.

Anziana investita da un monopattino: ricoverata in codice rosso. A Milano tre incidente in poche ore

Papà spara al figlio nell'androne di un palazzo e poi fugge. È caccia all'uomo

Feriti gravemente

Dei due che erano in sella alla moto, uno è stato ricoverato in codice rosso e l'altro in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e i mezzi di soccorso del 118. I vigili del fuoco hanno sollevato l'autovettura che si trovava ribaltata ed estratto il conducente rimasto bloccato per affidarlo al personale medico che ne ha constatato il decesso.

La polizia municipale che ha immediatamente informato la procura dell’accaduto e adesso sta indagando per ricostruire l’incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA