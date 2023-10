Buca di acqua bollente a Torino: si scatena l'ironia dei social, ma resta il giallo

di Redazione web

Una buca nell'asfalto all'altezza di un incrocio trafficato, nel bel mezzo di una strada cittadina a Torino. Il video diffuso sull'account di Welcome to favelas, riprende diversi pedoni mentre attraversano la strada ed attoniti rivolgono lo sguardo alla buca. Si perché, dalla buca esce del vapore acqueo e se si guarda bene il filmato si vede l'acqua ribollire, dunque la temperatura è molto alta e se qualcuno, dovesse caderci per sbaglio, lì dentro rischierebbe una severa ustione.

Ironia social

Dal filmato sembra che la buca si trovi nella zona stadio del Torino e corso Unione Sovietica, ma non possiamo affermarlo con certezza. Tanta l'ironia nei commenti, c'è chi parla delle famose terme di Torino, che le paragona a Caracalla, chi pensa che le buche di Roma siano inimatibili. Ma il giallo dell'acqua bollente a Torino permane.

