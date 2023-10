Tir contromano sull’A12, strage sfiorata in autostrada: autista ubriaco fermato dalla Polstrada, il video è virale

di Redazione web

Un tir contromano sull’A12, in arrivo dalla Versilia, Toscana. Il video del mezzo pesante fermato dalla polizia stradale sabato sera è finito sui social, e per fortuna non ha provocato incidenti stradali. Il camion è stato fermato all’area attrezzata di Luni, mentre a nord è scattato il blocco del traffico.

Autista ubriaco

Verso le 22.30 il grosso mezzo guidato da un autista ucraino di 50 anni è stato finalmente bloccato e il camionista è stato preso in consegna dagli agenti della Polstrada di Viareggio, perché sottoposto all’alcol test è risultato positivo, è stato denunciato, e come prevede il codice della strada è stato privato della patente oltre al fermo amministrativo del messo per 3 mesi.

Tragedia sfiorata

L'ucraino, dopo aver sganciato il carico all’area di servizio di Versilia, ha proseguito sbagliando direzione, a causa dell'alcol e salendo verso Spezia tenendo la corsia di destra. Diversi automobilisti lo hanno sfiorato e hanno lanciato l’allarme alla polizia stradale che a tempo di record ha bloccato il transito a Santo Stefano Magra mentre altri colleghi di Viareggio si sono lanciati all’inseguimento del camion.

Lunedì 9 Ottobre 2023

