Turista in vacanza in Spagna prende il volo per tornare a casa e muore: «Malore fatale in aereo»

Un turista britannico 61enne, in vacanza presso la Costa Dorada in Spagna, non è più tornato in patria: un malore lo ha stroncato mentre si trovava a bordo del volo che lo avrebbe riportato in Inghilterra. L'uomo ha perso i sensi mentre i piloti stavano avviando le procedure di decollo, e a nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarlo.



Come riporta il Daily Mail, non è ancora chiaro se il turista stesse viaggiando da solo o in compagnia; i risultati dell'autopsia, inoltre, non sono stati divulgati dalle autorità spagnole (com'è di consuetudine in Spagna). La polizia ha avviato un'indagine ma, secondo alcune indiscrezioni dei media locali, la morte sarebbe avvenuta per via di un problema cardiaco.

Cosa è successo

Stando alle ricostruzioni, l'uomo si trovava nell'aeroporto Reus in Costa Dorada, Spagna: aveva prenotato un volo per l'aeroporto delle Midlans Orientali, situato nei pressi di Nottingham.

Ciò che si sa per certo è che il 61enne si è sentito male mentre l'aereo stava per decollare: ha perso i sensi e si è accasciato. Il pilota ha subito stoppato il decollo e ha contattato i soccorsi, che sono arrivati celermente a bordo dell'aereo. Purtroppo, l'arrivo dei soccorsi non è servito: il turista è stato dichiarato deceduto a bordo dell'apparecchio. L'incidente ha causato un lungo ritardo, dato che l'aereo è partito con 7 ore di ritardo. Il velivolo, infatti, avrebbe dovuto spiccare il volo alle 11 del mattino, invece è arrivato a destinazione poco prima delle 6 del pomeriggio.

Le indagini

In Spagna, non si divulgano i dettagli delle autopsie, quindi si sa solo che è stata effettuata poco dopo l'incidente. I particolari dell'esame autoptico sono stati inviati direttamente agli investigatori, che gestiranno l'inchiesta e avranno il compito di stabilire con precisione le circostanze che hanno condotto alla morte del turista inglese.

La polizia, al momento, non ha commentato la vicenda. Una fonte dei media locali, però, ha detto che la morte potrebbe essere avvenuta a causa di un arresto cardiaco. Questo episodio è molto simile a un fatto analogo accaduto a una 73enne, morta a bordo di un volo da Londra, il 21 settembre scorso. Anche nel suo caso, si è pensato a un attacco cardiaco durante il volo.

