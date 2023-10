Malore durante la messa, pellegrina muore al Santuario del Sacro Monte di Novi Velia

di Carmela Santi

Dramma sul Sacro Monte di Novi Velia, Salerno. Una donna arrivata per partecipare alla cerimonia di chiusura del Santuario ha avvertito un improvviso malore, forse un infarto e purtroppo per lei non c’è stato più nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso. Da Vallo è partita subito l’ambulanza rianimitiva della Misericordia ma quando i sanitari sono arrivati sulla vetta del Gelbison hanno potuto solo constatare l’avvento decesso della pellegrina.

A quanto pare la donna, forse proveniente da Altavilla Silentina, Salerno, era stava cantando i canti della Madonna quando ha avvertito il malore che le ha stroncato la vita. L’episodio ha sconvolto i pellegrini arrivati già nelle prime ore di questa mattina per salutare la Madonna.

La morte nel giorno della chiusura dei pellegrinaggi

La seconda domenica di ottobre si chiude la stagione dei pellegrinaggi al Santuario del Sacro Monte di Novi Velia. Il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, presiede la Santa Messa di chiusura del Santuario.

